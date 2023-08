Maintenance & Engineering Lead (f/m/d)

Wir suchen unbefristet und in Vollzeit einen engagierten und erfahrenen Maintenance & Engineering Lead (w/m/d) für den GMP-konformen Unterhalt unserer Produktionsgebäude, Reinräume, Außenanlagen und Versorgungsmediensysteme in Unterschleissheim.



Dein Team und du sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Anlagen und Systeme den geltenden Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften entsprechen. Die Hauptaufgabe besteht darin, den störungsfreien Betrieb unserer Anlagen sicherzustellen und Maßnahmen zur kontinuierlichen Optimierung durchzuführen.

Aufgaben

Das erwartet dich…



Gewährleistung des GMP-konformen Unterhalts aller Betriebs- und Produktionsgebäude, Reinräume, Außenanlagen und Versorgungsmediensysteme wie Reinräume, Reinmedien und Reinraumlüftung

Durchführung etablierter Wartungs- und Inspektionsaufgaben sowie notwendiger Qualifizierungs- und Validierungsmaßnahmen basierend auf gültigen Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften

Minimierung geplanter und ungeplanter Maschinenstillstände durch kontinuierliche Optimierungsinitiativen und Unterstützung der maximalen Maschinenleistung.

Kalibrierung, Wartung und Instandhaltung von Reinstmedien, Lüftungsanlagen und Energieversorgungssystemen sicherstellen

Leitung und Unterstützung verschiedener Qualifizierungs- und Validierungsaktivitäten im GMP-relevanten Umfeld

Einrichtung eines Kontroll- und Verwaltungssystems für Kalibrierung und vorbeugende Wartung, sowie Überwachung des integrierten Facility Managements (IFM), der Gebäudereinigung und der Anlagensicherheit, inklusive der Verantwortung für das Energiemanagement (50001) am Standort

Budgetverantwortung für die betreuten Kostenstellen und Investitionen

Weiterentwicklung der Mitarbeitenden in den Bereichen Technik, Empathie und Arbeitssicherheit (safe-by-choice)

Anforderungen

Ihr Profil:



Abgeschlossenes Studium im Bereich Chemie, Analytik, Pharmazie

Mehrjährige Berufserfahrung in der pharmazeutischen Industrie und umfassende Kenntnisse der pharmazeutischen Analytik (chromatographische, spektroskopische und nasschemische Analysen)

Idealerweise Erfahrung in der Mitarbeiterführung

Sehr gute GMP-Kenntnisse

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Zuverlässigkeit, Kunden- und Ergebnisorientierung

Exzellente Teamfähigkeit und sehr gute kommunikative Fähigkeiten

Überzeugungs- und Durchsetzungsvermögen, Flexibilität und Belastbarkeit



Das bringst du mit…



Erfolgreich abgeschlossenes technisches oder naturwissenschaftliches Studium (z.B. Chemie, Chemieingenieur, Pharmazie, Lebensmitteltechnologie, o.ä.);

Mindestens 8 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Anlagen- und Maschinentechnik, sowie, Qualifizierung und Validierung pharmazeutischer Methoden unter GMP

Fundierte Expertise in der Anlagen- und Prozessleittechnik, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten

Umfassendes Know-how in der Bereitstellung von Reinstmedien und in Anlagen- und Maschinentechnik , um optimale Produktionsbedingungen zu gewährleisten.

Fundierte Kenntnisse in Anlagen- und Maschinentechnik, um effiziente Abläufe sicherzustellen

Tiefgreifendes Verständnis von cGMP- und Aseptik-Richtlinien

Erfolgreiche Erfahrung in der Personalführung und -entwicklung, um ein motiviertes Team aufzubauen und weiterzuentwickeln

Umfangreiche Kenntnisse im Projektmanagement, um komplexe Aufgaben erfolgreich zu planen und umzusetzen

Versierte Anwendung von Methoden wie Ishikawa, Poka Yoke, FMEA und PLS, sowie grundlegende Kenntnisse in Six Sigma, um Qualität und Effizienz kontinuierlich zu steigern

Unternehmen

Unsere Ingenieure sorgen für den uneingeschränkten Betrieb unserer internen und externen Produktion und gewährleisten ihre kontinuierliche Verbesserung und Innovation. Dank unserer vielseitigen Produktionsstätten und Arbeitsumgebungen stehen unseren Ingenieuren breit gefächerte Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen wie Biologie, Chemie, Automation, Investitionsprojekte, Wartung & Instandhaltung, Sicherheit, Prozessentwicklung, technische Dienste, Energieversorgung und Validierung zur Verfügung.







