Die bilacon GmbH ist ein expan­dierendes Unternehmen der Tentamus Group GmbH und ein inter­national tätiges, akkreditiertes Handelslabor. Im Kunden­auftrag führt die bilacon GmbH schwer­punkt­mäßig mikrobiologische, che­misch-physikalische und rück­stands­analytische Unter­such­ungen von Lebens­mitteln, Trink­wasser und Tabak­waren durch. Darüber hinaus werden im Rahmen der Über­prüfung der Ver­kehrs­fähigkeit sensorische Beur­teilungen und Kenn­zeichnungs­prüfungen durch­geführt.



Zur Verstärkung und zum weiteren Ausbau unserer Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt tatkräftige Unterstützung. Starten Sie bei uns als:

Lebensmittelchemiker / Lebensmitteltechnologe / Ökotrophologe (m/w/d) mit / ohne Berufserfahrung

in Berlin

Aufgaben

Ihre Schwerpunktaufgaben:



Betreuung und Beratung nationaler und internationaler Kunden in lebens­mittel­rechtlichen, analytischen und qualitätsrelevanten Fragestellungen

Rechtliche und fachliche Beurteilung der Ergebnisse chemischer, rück­stands­analytischer oder mikro­biologischer Untersuchungen

Erstellung von Prüfberichten, Gutachten und Stellungnahmen

Kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsabläufe

Sicherstellung der Qualität und Termineinhaltung bei der Auftragsbearbeitung

Anforderungen

Ihr Anforderungsprofil:



Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Fachrichtungen Lebens­mittel­chemie, Lebens­mittel­technologie oder vergleichbar (Staatsexamen in Lebensmittelchemie von Vorteil)

Kenntnisse in der rechtlichen Beurteilung von Lebensmitteln wünschenswert

Erste Erfahrungen in der Kundenbetreuung von Vorteil

Ausgeprägte Dienstleistungs­bereitschaft, freundliches Auftreten und Kommunikationsstärke

Eigenständige, proaktive und verantwortungsvolle Arbeitsweise sowie ein sicherer Umgang mit MS-Office

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unternehmen

Die bilacon GmbH ist ein expan­dierendes Unternehmen der Tentamus Group GmbH und ein inter­national tätiges, akkreditiertes Handelslabor. Im Kunden­auftrag führt die bilacon GmbH schwer­punkt­mäßig mikrobiologische, che­misch-physikalische und rück­stands­analytische Unter­such­ungen von Lebens­mitteln, Trink­wasser und Tabak­waren durch. Darüber hinaus werden im Rahmen der Über­prüfung der Ver­kehrs­fähigkeit sensorische Beur­teilungen und Kenn­zeichnungs­prüfungen durch­geführt.



Zur Verstärkung und zum weiteren Ausbau unserer Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt tatkräftige Unterstützung. Starten Sie bei uns als: