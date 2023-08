CHEMIE TECHNIKER DYEING - SCHWERPUNKT FÄRBEREI (M/W/D)

Wir stehen für Smart Chemistry with Character. Das bedeutet, wir über­nehmen Verantwortung für Technik, Mensch und Umwelt. Deshalb suchen wir Menschen mit Charakter, die Ihre Karriere aktiv und mit viel Handlungs­spielraum gestalten möchten.



Teamgeist, gelebte Werte und eine professionelle Einstellung machen uns zu einem erfolgreichen mittel­ständischen Spezial­chemieunter­nehmen mit welt­weit 26 Gesellscha­ften und insgesamt rund 2.400 Mit­arbeiterinnen und Mitar­beitern. Als Stiftungsunternehmen sind wir zudem dauerhaft unabhängi

Aufgaben

Bearbeiten und erledigen von technischen Anfragen, Erarbeitung von Rezepturen und Prozessempfehlungen

Durchführung von Kundenbesuchen im In- und Ausland zur Unterstützung des Verkaufs, zur Beratung der Kunden und zur Beobachtung der Märkte und Trends

Erarbeiten von Schulungsmaterial zur Ausbildung von Mitarbeitern des Vertriebs sowie von Landesgesellschaften, Vertretungen und Kunden

Reisetätigkeit national/international von ca. 20 % bis 35 % zur Produktpromotion von Bestands- und Neuprodukten und zur Begleitung von Betriebsversuchen

Konkurrenzbewertungen durchführen, auswerten und in Datenbanken erfassen

Produktmanagement im Bereich Färberei, Neuentwicklungen anstoßen und begleiten bzw. Produktstreichung

Abgeschlossenes, naturwissenschaftliches Studium in der Fachrichtung Textil-Chemie, z. B. Textilingenieur/in (Master), Textiltechniker/in oder vergleichbar

Interesse und Bereitschaft, sich in den textilen Färbeprozessen, Anwendung von Färbereihilfsmitteln einzuarbeiten und weiter fortzubilden

Sie haben Spaß an kundenorientiertem Arbeiten und möchten gerne zusammen mit dem Kunden gemeinsame an Lösungen erarbeiten

Sie sind zuverlässig, belastbar, offen, kommunikativ und teamfähig

Bereitschaft für ein- oder mehrtägige Reisen zur Durchführung von Labor- und Betriebsversuchen bei unseren Kunden im In- und Ausland

Gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen wie z. B. Spanisch von Vorteil sowie ein versierter Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen und im SAP MM-Modul

