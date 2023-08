Chemikanten / Chemiefacharbeiter / Produktionsfachkraft Chemie (m/w/d)

Für unser Produktionsteam sind wir auf der Suche nach Unterstützung. Sie sind gerne körperlich aktiv, arbeiten bevorzugt im Team und selbst­ständiges Arbeiten macht Ihnen Spaß? Dann freuen Sie sich auf eine offene Arbeits­atmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungs­wegen.



Wir suchen zum schnellst­möglichen Zeitpunkt in Vollzeit (37,5 Std. / Woche) im Einschicht­betrieb

Chemikanten / Produktionsfachkraft Chemie (m/w/d)

Aufgaben

Herstellung von farblosen / farbigen Emulsions­waren und Aerosol­wirkstoffen nach Rezept­vorgaben

Wiegen von flüssigen und festen Roh­stoffen zur Herstellung der Massen

Bedienung, Überwachung und Reinigung der Ansatzw­annen und -kessel

Probenentnahme zur Übergabe an die Qualitäts­kontrolle

Zusammenarbeit mit den Abteilungen Labor / Forschung und Entwicklung

Anforderungen

Abgeschlossene Berufs­ausbildung als Chemikant (m/w/d), Pharmakant (m/w/d) oder Produktions­fachkraft Chemie (m/w/d)

Berufserfahrung in einem chemischen Produktions­unternehmen wünschens­wert

Kenntnisse im Umgang mit Gefahr­stoffen von Vorteil

Selbständige und strukturierte Arbeits­weise sowie ein ausge­prägtes Qualitäts­bewusstsein

Hohes Maß an Team­fähigkeit

Unternehmen

Die Salzenbrodt GmbH & Co. KG mit der Premiummarke Collonil ist Innovationstreiber in den Bereichen Schuhpflege, Leder- und Textilpflege, Desinfektion und Hygiene sowie in der Steinpflege. Seit über 114 Jahren vertreiben wir als führender Anbieter unsere Produkte weltweit.



