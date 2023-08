Unser Medizinisches Versorgungszentrum für Labormedizin, Mikrobiologie, Hygiene, Klinische Infektionsmedizin und Human­genetik (MVZ Clotten) mit 250 Mit­arbeitenden in Freiburg und eingebunden in den leistungsstarken Labor­verbund der Limbach Gruppe sucht ab sofort auf der Basis einer Vollzeitbeschäftigung zur Verstärkung des Teams in der Abteilung Analytische Chemie

einen CTA oder Chemielaboranten (m/w/d)

Aufgaben

Routinemäßige Aufarbeitung und Unter­suchung von Patientenproben nach SOP

Bedienung und technische Wartung der Analysegeräte (insb. HPLC, LC-MS, AAS)

Mitarbeit bei der Einführung neuer Testverfahren

Probenmanagement

Anforderungen

Sie bringen mit:



Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborant oder CTA (m/w/d)

Zuverlässige, ordentliche und selbst­ständige Arbeitsweise

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, mindestens Sprachniveau B2

Freude an der Mitarbeit im Team

Unternehmen

