PTA / Chemielaborant:in / CTA in der Qualitätskontrolle (w/m/d)

Caelo ist ein gesundes, mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptstandort in Hilden und einem Pro­duk­tions­stand­ort in Bonn. Seit über 135 Jahren sind wir vertrauens­voller Her­stel­ler und Lieferant für unsere Kun­den­grup­pen: Apotheken, Großhandel und Industrie. Wir legen bei uns viel Wert auf offene und res­pekt­volle Kommunikation und eine langfristige Zusammen­arbeit. Besonders schätzen wir die familiäre At­mos­phäre im gesamten Unter­nehmen.

Aufgaben

Analytik von pharmazeutischen Rohstoffen und Arzneimitteln nach Arzneibuchmethoden mit Schwerpunkt auf halbfesten Zubereitungen

GMP-gerechte Dokumentation der Analysenergebnisse und Datenrückmeldung im LIMS-System

Bearbeitung von pharmazeutischen Reklamationen und Kundenanfragen

Prüfung von Referenzsubstanzen und Reagenzien

Überprüfung und Kalibrierung von Laborgeräten

Durchführung und Dokumentation des Hygienemonitorings in den Reinräumen

Stabilitätsprüfungen von pharmazeutischen Rohstoffen und Arzneimitteln

Anforderungen

Sie haben eine Ausbildung zur PTA, Chemielaborant:in, CTA oder eine vergleichbare Qualifikation

Sie sind Berufsanfänger oder haben erste Berufserfahrungen aus der Apotheke oder der Pharmaindustrie

Hohe Motivation, Enthusiasmus für Laborarbeit und eine ausgeprägte Hands-On Mentalität zeichnen Sie aus

Sie verfügen über Verantwortungsbewusstsein und arbeiten präzise, strukturiert und ergebnisorientiert

Sie sind empathisch, ein serviceorientierter Teamplayer und die Zufriedenheit unserer Kunden ist Ihnen wichtig

Unternehmen

Wir sind die Caesar und Loretz GmbH oder kurz: Caelo



Was uns antreibt? Wir bieten das größte Sortiment an qualitativ hochwertigen phar­ma­zeu­tischen Grund­stoffen und Heilkräutern, damit jedem kranken Menschen – unabhängig von Alter oder Krankheit – mit einer in­di­vi­duellen Rezep­tur geholfen werden kann.