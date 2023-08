Das Arbeitsumfeld von Siegfried ist dynamisch und international. Mit einem hochprofessionellen und motivierten Team agiert das Unternehmen in einem zukunftsorientierten Geschäftsfeld. Siegfried verfügt über eine einzigartige Kultur, die kulturelle Unterschiede nutzt, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Siegfried legt höchsten Wert auf ein flexibles, vielfältiges und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter persönlich und beruflich weiterentwickeln, Innovationen vorantreiben und Höchstleistungen erbringen können.

Aufgaben

Ihre Rolle



Kontrolle der gelieferten Roh- und Hilfsstoffe gemäß den Fertigungsaufträgen

Durchführung von Rohstoffeinwaagen

Reinigung, Desinfektion und Sterilisation aller zur Herstellung von Ansätzen benötigten Betriebsmittel

Ansatzherstellung nach Vorgabe der Fertigungspapiere

Filtration und Bereitstellung von Injektionslösungen unter aseptischen Bedingungen

Exakte Dokumentation der durchgeführten Herstellungsschritte und Aufgaben

Mitwirken bei Projekten und Übernahme von Sonderaufgaben

Anforderungen

Ihr Profil:



Berufsausbildung als Pharmakant/in, Chemikant/in, Lebensmitteltechker/in o.ä.

Berufserfahrung in der pharmazeutischen Industrie wünschenswert

Erfahrung im Umgang mit Produktionsanlagen

Dynamische, teamfähige und flexible Persönlichkeit

Effiziente, zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Kenntnisse GMP-gerechter Dokumentation und von Hygienevorschriften von Vorteil

Gute EDV-Kenntnisse

Wechselschichtbereitschaft und Bereitschaft zur Wochenendarbeit

Unternehmen

Die Siegfried Gruppe ist eine der weltweit führenden Custom Development and Manufacturing Organizations (CDMOs), die pharmazeutische Wirkstoffe (API), Zwischenprodukte und Fertigarzneimittel entwickelt und produziert. Als unsere Kernkompetenz integrieren wir erfolgreich chemische und pharmazeutische Kompetenzen in ein einziges Geschäftsmodell.



Der Name Siegfried steht für höchste Qualität, Effizienz, Flexibilität und Sicherheit. Mit Niederlassungen in Europa, Asien und Nordamerika bedienen wir eine breite globale Kundenbasis, von großen internationalen Pharmaunternehmen bis hin zu kleinen biologisch-pharmazeutischen Unternehmen. Für sie entwickeln und produzieren wir Produktinnovationen im großen Stil bis zum fertigen Produkt. Wir integrieren unser Angebot nahtlos in die Wertschöpfungskette der Kunden. Unser umfassendes Leistungsspektrum reicht von frühen Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen wie Synthese, Scale-up, Formulierungsentwicklung, Stabilitätsstudien und Methodenentwicklung bis hin zu Produktionsdienstleistungen, die von präklinischem F&E-Material für klinische Studienzwecke bis hin zur kommerziellen Produktion reichen.



Wir sind in der Lage, etwa 200 der etwa 1500 registrierten Arzneistoffe, die in der Medizin verwendet werden, herzustellen. Darüber hinaus produzieren wir 20 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Koffein. Fast 1 Milliarde Menschen kommen so mit Siegfried-Produkten in Berührung.

Was wir in Hameln machen

Unser Standort in Hameln, der seit 2014 zur Siegfried Gruppe gehört, ist ein renommierter Lohnhersteller, der sowohl nationale als auch internationale Pharmaunternehmen beliefert. Mit über 500 Mitarbeitern werden sterile Arzneimittel, vor allem für den Einsatz in Krankenhäusern und Intensivstationen, hergestellt.



Die Hauptaktivitäten



Lohnherstellung von parenteralen Lösungen und Suspensionen- aseptisch oder endsterilisiert in Ampullen und Fläschchen

Spezialist für die Herstellung komplexer Präparate wie Anästhetika, brennbare und sauerstoffempfindliche Flüssigkeiten und Kühlkettenprodukte



Besondere Merkmale



Erfolgreiche Transfers und Etablierung neuer Produkte in der Sterilproduktion

Batchgröße bis zu 3500 Litern

Reinraumbereich: 4000 m²

chargenweise Herstellung und Abfüllung von sterilen Produkten, von der Sichtkontrolle bis zur Endverpackung



Strategische Bedeutung



Lohnfertigung für Parenteralia