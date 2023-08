Chemielaborant (m/w/d)

Unser Netzwerk in Europa und den USA bietet flexible und spezialisierte Lösungen auf fünf Technologie­plattformen: Peptides, Lipids & Carbohydrates, Injectable, Highly Potent & Oncology; and Small Molecules. Wir sind bestrebt in all diesen Bereichen höchste Qualität zum Wohl der Patienten zu liefern.



Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Chemielaboranten (m/w/d)

Aufgaben

Ihre Aufgaben



Unter­stützung bei der Durch­führung von Forschungs- und Entwicklungs­projekten im Bereich Peptid­synthese im Labor­maßstab

Durchführung von Festphasen­peptid­synthesen (automatisiert und manuell) und Flüssig­phasen­peptidsynthesen und Synthese von Bausteinen für die Peptid­synthese

Chromatographische Reinigung von Peptiden

Durch­führung von HPLC-Analysen

Ausführung von Routine­arbeiten im Labor sowie Auswertung und Dokumentation von Ergebnissen

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Chemie­laboranten, Chemisch-technischen Assistenten, universitärer Abschluss als Bachelor of Science der Chemie oder eine vergleich­bare Qualifikation

Erste praktische Kenntnisse in der organischen Synthese­chemie im Labor­maßstab sowie idealer­weise Erfahrung in der Durch­führung von Peptid­synthesen in Lösung oder an fester Phase (SPPS)

Versierte MS-Office-Kenntnisse

Verhandlungs­sichere Deutsch- und Englisch­kenntnisse

Hohes Maß an Verantwortungs­bewusstsein und Zuverlässigkeit sowie eigen­ständige und strukturierte Arbeits­weise

Hohe Motivations- und Team­fähigkeit sowie Flexibilität

Unternehmen

CordenPharma ist ein führender Anbieter für die Entwicklung und Herstellung von pharma­zeutischen Wirkstoffen (APIs), Hilfs­stoffen, Fertigarznei­mitteln und Verpackungs­aktivitäten mit mehr als 2.600 Mitarbeitenden weltweit. Mit unseren Dienst­leistungen unter­stützen wir Pharma- und Biotech-Unternehmen bei der Herstellung von Medikamenten mit dem vorrangigen Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern.



