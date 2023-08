Stellvertretender Schichtleiter (m/w/d) für unser Abfallkraftwerk

Wir setzen auf Sie, wenn es um die Vertretung der Schicht­leitung geht. Bei seiner Abwesen­heit stellen Sie mit der Mann­schaft sicher, dass der Betrieb unserer Verbrennungs­linien sowie der Strom- bzw. Fern­wärme­auskopplungen störungs­frei läuft.

Sie unter­stützen bei der Über­wachung der gesamten Betriebsanlagen und dokumentieren hier alles regel- und gesetzes­konform.

Alle Prozess­parameter und Prozess­kreis­läufer werden von Ihnen gesteuert, kontrolliert und bewertet. Hier kommt es auf jeden einzelnen Schritt an.

Aufgaben

Sie setzen die Arbeits­freigabe­verfahren um und organisieren sichere Freischaltungen von Anlagen­komponenten für anschließende Instand­haltungs­arbeiten. Zusätzlich werfen Sie regelmäßig einen Blick auf den Instand­haltungs­bedarf.

Sie koordinieren und unterstützen Entstörungs­arbeiten der Kollegen vor Ort und sind zudem ein „Allround-Talent“ für unsere Schicht, da Sie bei Abwesen­heit der Operateur*innen und der Kessel­wärter*innen flexibel einspringen und die Vertretung über­nehmen.

Anforderungen

An erster Stelle steht für uns Ihre Persönlich­keit! Möchten Sie aktiv an Klima- und Umwelt­schutz mitwirken und sind mit Herzblut im Kraft­werk bei der Arbeit? Dann könnten Sie gut zu uns passen, wenn Sie sich auch in den folgenden Punkten wieder­finden:



Die Grund­lage für Ihren bisherigen beruflichen Weg ist eine abgeschlos­sene chemisch-technische Ausbildung, gerne ergänzt mit einer Techniker- bzw. Meister­qualifikation (z. B. Kraft­werks­meister*in) sowie zusätz­licher Kessel­wärter­ausbildung.

Ihre erworbenen praktischen Kenntnisse konnten Sie bereits mehrere Jahre in einer vergleich­baren Position in die Praxis umsetzen oder Sie möchten mit Ihrer besonderen Leistungs­bereitschaft in eine stell­vertretende Führungs­position hinein­wachsen?

Verfahrens­technische Kennt­nisse in der Prozess- / Kraft­werk­technik, Wissen im technischen Arbeits­schutz sowie Kenntnisse der einschlägigen umwelt­technischen Rechts­normen sollten Ihnen daher nicht fremd sein.

Wir setzen auf Ihre Eigen­initiative! Zudem sind Sie ein Teamplayer, der mit hohem Verantwortungs­bewusstsein und guter Kommunikations­stärke, ein Binde­glied zwischen Mann­schaft und Führungs­ebene ist.

Unternehmen

Die AGR Gruppe versteht sich im Rahmen der Daseinsvorsorge als Garant für Entsorgungs­sicherheit, Energie­effizienz und Klimaschutz in der Region. Mit insgesamt fünf Geschäfts­feldern decken wir ein breites Spektrum an Entsor­gungs­dienstleistungen ab. Die thermische Behandlung von Abfällen im Abfall­kraft­werk bildet ein wichtiges Geschäfts­feld. Unsere Tochter­gesellschaft, die AGR Betriebs­führung GmbH, betreibt unser Abfall­kraft­werk RZR Herten. Die Anlage besteht aus vier Verbrennungs­linien für Gewerbe- und Siedlungs­abfälle sowie zwei Verbrennungs­linien für Sonderabfälle. Durch die Verbrennung nicht fossiler Brenn­stoffe wird Energie freigesetzt, mit der wir Prozess­dampf, Fern­wärme, Strom und dem­nächst grünen Wasser­stoff erzeugen.