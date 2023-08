CordenPharma ist ein führender Anbieter für die Entwicklung und Herstellung von pharma­zeutischen Wirkstoffen (APIs), Hilfsstoffen, Fertig­arzneimitteln und Verpackungs­akti­vitäten mit mehr als 2.600 Mitarbeitenden weltweit. Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Pharma- und Biotech-Unternehmen bei der Herstellung von Medikamenten mit dem vor­rangigen Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern.

Aufgaben

Treffen aller für einen Herstellungs­prozess nötigen Vorbereitungs­arbeiten; dies beinhaltet das Bereitstellen bzw. Dispensieren von Ausgangsstoffen sowie das Spülen und die Kontrolle von Apparaten und Anlagen

Steuern und Überwachen des Verfahrensprozesses und der bei der Produktion notwendigen Apparate und Anlagen

Überwachung und Protokollierung des gesamten Herstellungsprozesses und Meldung jede Art von Ab­wei­chung gegenüber Herstellungs­vorschriften oder Standard Arbeitsvorschriften (SOP)

Verantwortung für die Erledigung der zugeteilten Aufgaben innerhalb der Zeitvorgaben

Durchführung der Reinigungsarbeiten von Geräten, Apparaten und Anlagen

Pflege, Wartung und Reparatur bei Bedarf der Geräte, Apparate und Anlagen

Verantwortung für die Ordnung der Räume im zugeteilten Bereich und die Auslösung der Bestellung von Verbrauchsmaterial

Einbringen des Wissens über die durchgeführten Prozesse im Rahmen der Prozess­opti­mierung und der Prozessrisikoanalyse

Einhalten der Richtlinien zum Gesundheits- und Umweltschutz, zur Arbeitssicherheit sowie zur Qualitäts­sicherung (GMP)

Unterstützung des Projektteams bei Bedarf bei der Erstellung von Berichten

Unterstützung auf Anweisung des Vorgesetzten bei Schulungen an Anlagen, Infrastruktur-Projekten und der Evaluierung von neuen Geräten

Anforderungen

Vorzugsweise Ausbildung als Chemie und Pharmatechnologe (Chemikant) oder anverwandter Beruf

Mehrjährige Erfahrung in der pharma­zeutischen oder feinchemischen Produktions­umgebung

Kenntnisse im Bereich der Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz erforderlich

Gute Kenntnisse der deutschen Sprache, Englischkenntnisse von Vorteil

Freude an Teamarbeit

Unternehmen

Unser Netzwerk in Europa und den USA bietet flexible und spezialisierte Lösungen auf fünf Technologie­platt­formen: Peptides, Lipids & Carbohydrates, Injectable, Highly Potent & Oncology; and Small Molecules. Wir sind bestrebt, in all diesen Bereichen höchste Qualität zum Wohl der Patienten zu liefern.



Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Operator Manufacturing (m/w/d)