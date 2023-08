Sie sind mittendrin statt nur dabei, wenn es um erfolgreiche Produktionsprozesse, strategischeEntwicklung und ein vertrautes Miteinander geht? Dann kommen Sie zu RAMPF Polymer Solutions nach Grafenberg (bei Metzingen) und gestalten Sie unsere Produktionsstandorte aktiv mit als

BEREICHSLEITER PRODUKTION m/w/d

Aufgaben

Führung und Verantwortung für fünf Produktionsbereiche an den Standorten Grafenberg und Pirmasens

Verantwortung, Weiterentwicklung und Führung eines Mitarbeiterkreises von circa 95 Personen

Mitwirkung bei der strategischen Ausrichtung der Produktionsstandorte und deren Prozesse

Erstellung und Überwachung von Kennzahlen zur Bereichssteuerung sowie deren Weiterentwicklung

Erarbeitung der Investitionsplanung in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung

Anforderungen

Abgeschlossenes Studium der Chemie oder Verfahrenstechnik oder eine vergleichbare Ausbildung

Fundierte Berufserfahrung in der chemischen Produktion, inklusive deren Planung

Erfahrung in der Mitarbeiterführung

Sehr gutes Prozessverständnis

Gutes Verständnis für gesetzliche Regelungen und Vorschriften im Bereich Arbeits- und Umweltschutz

Hohes Maß an Diskretion, Flexibilität, Handlungsorientierung und Zielstrebigkeit

Unternehmen

RAMPF Polymer Solutions mit Sitz in Grafenberg (bei Metzingen) entwickelt und produziert zukunftsweisende Gießharze auf Basis von Polyurethan, Epoxid und Silikon.



