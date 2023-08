Führen des Teams Beschichtungen als Teil des Forschungsfelds Bauchemie/Beschichtungen innerhalb der F&E

Unterstützung des Teams insbesondere in den Bereichen der Qualifikation neuer Materialien bzw. Produktentwicklung in Bezug auf Qualität sowie der Qualifizierung und Kostenreduktion

Koordination der Aufgaben innerhalb des Teams zwischen labor- und anwendungstechnischer Entwicklung

Leitung von Projekten, Durchführung regelmäßiger Teammeetings und Erteilung der Freigaben von Arbeits- und Prüfberichten

Führung jährlicher Mitarbeitergespräche mit Teammitgliedern und Mitwirkung an der Ressourcenplanung

Zu den Aufgaben gehören zudem alle in einem Entwicklungsteam üblichen Tätigkeiten wie die Vorbereitung, Prüfung und Analyse von Materialien bzw. Produkten aus dem Bereich Grundierung/Farbe/Putze/Handelswaren

Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen wie Einkauf, Produktion, Lieferanten und Produktmanagement

Anforderungen

Sie haben eine Promotion als Chemiker (m/w/d), Materialwissenschaftler (m/w/d) mit Schwerpunkt organischer oder Polymer-Chemie oder eine vergleichbare Ausbildung

Sie haben bereits einschlägige Erfahrung in der Leitung eines Teams und weisen Berufserfahrung mit polymeren Bindemitteln für Farben und Putzen im Baustoffbereich auf

Sie sind ein Teamplayer und arbeiten strukturiert und eigenverantwortlich

Sicherer Umgang mit der PC-Standardsoftware und Labormanagementsystemen sowie gute Kommunikation in deutscher und englischer Sprache sind für Sie selbstverständlich

Unternehmen

Knauf ist eine international tätige Unternehmensgruppe der Baustoffindustrie in Familienbesitz. Neben unserem Hauptsitz im unterfränkischen Iphofen, sind wir mit rund 41.500 Mitarbeitern in über 300 Produktionsstätten weltweit vertreten. Als führender Hersteller von Systemen für Trockenbau, Boden, Putz und Fassaden erwirtschaften wir einen Jahresumsatz von ca. 15,4 Mrd. Euro.