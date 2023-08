Als Mitarbeiter (m/w/d) in der Produktion im voll­kontinuier­lichen Schichtsystem sind Sie für die Über­wachung und Betreuung der Produktions­anlagen verantwortlich. Sie kontrollieren die Sicherheit sowie Funktions­­­fähigkeit unserer Anlagen, führen Änderungen der Anlagen­fahrweise durch und unterstützen im Arbeits­genehmigungs­­verfahren. Bei allen Tätigkeiten haben die Gesundheit und das sichere Arbeiten höchste Priorität.

Aufgaben

Als Mitarbeiter (m/w/d) in der Produktion im voll­kontinuier­lichen Schichtsystem sind Sie für die Über­wachung und Betreuung der Produktions­anlagen verantwortlich. Sie kontrollieren die Sicherheit sowie Funktions­­­fähigkeit unserer Anlagen, führen Änderungen der Anlagen­fahrweise durch und unterstützen im Arbeits­genehmigungs­­verfahren. Bei allen Tätigkeiten haben die Gesundheit und das sichere Arbeiten höchste Priorität.

Anforderungen

Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Chemikant (m/w/d) oder vergleich­bare Ausbildung, gerne auch Quer­einsteiger (m/w/d) aus vergleich­barer Prozessindustrie (Energie­erzeugung, Lebensmittel­produktion)

Gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Hohes Verantwortungsbewusstsein und Sicher­heits­verständnis

Motivation, Engagement und Bereit­schaft zur Schichtarbeit

Schnelle Auffassungsgabe, Organi­sations­fähigkeit und Teamgeist

Unternehmen

Seit mehr als 20 Jahren ist die Infineum – ein Joint Venture zwischen Shell und ExxonMobil – einer der Weltmarkt­führer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Additiven für Schmieröle und Diesel­kraft­stoffe. Als Unternehmen der Spezial­chemie mit starken Forschungs- und Ent­wick­lungs­kapazi­täten in mehr als 70 Ländern, haben wir es uns zur Auf­gabe gemacht, durch innovative Chemie eine nach­haltige Zukunft zu schaffen. Wir liefern Produkte, die auf dem Weg zur Elektri­fizierung der Mobilität benötigt werden, und tragen gleichzeitig dazu bei, den Verbren­nungs­motor so sauber wie möglich zu machen. Außerdem nutzen wir unsere Fähigkeiten, um Nach­haltig­keits­vorteile für unzählige neue Märkte auf der ganzen Welt zu schaffen. Die Trans­formation zu einer nachhaltigen Welt wird nur mit Ihnen gelingen!

Werden Sie ein Teil von uns!



Für unseren Standort im Kölner Norden suchen wir in Vollzeit ab sofort mehrere

Chemikanten (m/w/d)