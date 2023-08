Mit der Eröffnung eines Biotech-Hubs, einem biotechnologischen Forschungs- und Entwicklungslabor im „Industriepark Höchst“ in Frankfurt am Main, baut die GELITA AG nun auf die nachhaltige und innovative Produktion von kollagenabgeleiteten Produkten unter Anwendung von rekombinanten Mikroorganismen auf.



Zur Verstärkung unseres wachsenden interdisziplinären F&E-Teams suchen wir in Frankfurt a.M. ab sofort eine/n

Chemisch-technischer / Biologisch-technischer Assistent (m/w/d)

Aufgaben

Ihre Aufgaben:



Durchführung von experimentellen Laborarbeiten im Bereich Analytik

Selbststände Entwicklung und Ausführung von analytischen Prozessen zur Quantifizierung und Charakterisierung von Biomolekülen

Enge Zusammenarbeit mit den internen Bioprocess- und Strain-Development-Teams (inkl. Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse)

Unterstützung bei der allgemeinen Laboradministration und -organisation

Anforderungen

Ihr Profil:



Abgeschlossene Berufsausbildung als Biologie- oder Chemielaborant (m/w/d) bzw. als Biologisch-technischer (BTA) oder Chemisch-technischer Assistent (m/w/d) (CTA) mit zusätzlicher Qualifikation im Bereich Biotechnik / Chemietechnik oder vergleichbar

Berufserfahrung im Bereich Analytik

Ausgeprägte technische Kenntnisse in der Methodenentwicklung von chromatographischen Trennverfahren (LC-MS, HPLC, GC-MS) und proteinbiochemischen Methoden (SDS-PAGE, enzymkinetische Assays)

Kenntnisse in der Molekularbiologie, Fermentation und organischen Chemie sind ein Plus

Hohe Motivation, in einer Start-up-ähnlichen Umgebung an neuen, innovativen Projekten aktiv im Labor mitzuwirken sowie Freude an einem ausgewogenen Mix an Entwicklungs- und Routine-Laborarbeiten

Strategisches Denken, um technische Herausforderungen anzugehen und kreative Lösungen zu finden

Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Unternehmen

Die GELITA AG ist mit rund 2800 Mitarbeitern ein weltweit agierendes Unternehmen, das primär Gelatine- und Kollagenproteine für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma-, Gesundheits- und Ernährungsindustrie herstellt. Koordiniert vom Hauptsitz in Eberbach, versorgt die GELITA AG Kunden in aller Welt mit innovativen Produkten von höchster Qualität und umfassender technischer Expertise.



