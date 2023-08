Für unsere Abteilung Application Development am Standort Moosburg suchen wir ab sofort einen Chemielaboranten / Chemietechniker / Gießereitechniker (m/w/d).

Ihre Aufgaben:



Regelmäßiges Durchführen und Doku­mentieren von Laborarbeiten im Rahmen von Formstoffprüfungen und Rohstoff­qualifizierungen (Anwendungs­tests, Erstellung technischer Auswertungen)

Unterstützen des Laborleiters in nach­haltigen Innovationsprojekten und bei Betriebsversuchen im Produktionsumfeld von Gießerei­additiven und Form­stoffen: Durchführen und Dokumentieren projektbezogener Laborexperimente inklusive Gießereiversuche sowie Unterstützen bei Neuentwicklungen und Optimierungen

Labororganisation (Probenverwaltung und -dokumentation, Erstellen und Aktualisieren der Laborprüfmethoden und Hand­habungs­hinweise, periodische Prüfung und Kalibrierung der Labor­instrumente, Führen eines elektro­nischen Laborjournals und Pflege eines Gefahrstoffkatasters)

Sicherstellen der Laborsicherheit und Einhalten aller gesetzlichen, behörd­lichen sowie konzerninternen Regelungen und Richtlinien hinsichtlich Arbeitssicherheit und Umweltschutz

Aufgaben

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Chemielaborant oder in einem vergleichbaren technisch-naturwissenschaftlichen Ausbildungsberuf; von Vorteil: eine Weiterbildung zum Chemietechniker oder Gießereitechniker

Erste Berufserfahrung mit präparativen Laborarbeiten im Forschungs- und Entwicklungsbereich eines Chemie- oder Gießereiunternehmens von Vorteil

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Gute EDV-Kenntnisse (MS Office)

Grundkenntnisse im Auswerten und Visualisieren recherchierter Daten von Vorteil, hohes Engagement und Neugier, persönlicher Einsatz und Teamfähigkeit

Selbstständiges, zuverlässiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten

Unternehmen

Clariant ist ein fokussiertes Spezialchemie­unternehmen, das von dem über­greifenden Purpose ›Greater Chemistry – between People and Planet‹ geleitet wird. Durch das Verbinden von Kunden­orientierung, Innovation und Menschen schafft das Unternehmen Lösungen zur Förderung von Nachhaltigkeit in verschiedenen Industrien.



Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte Clariant insgesamt 11 148 Mitarbeitende und verzeichnete für das Geschäftsjahr einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 5,198 Milliarden CHF.



Ab Januar 2023 führt der Konzern sein Geschäft in Form der drei neu gebildeten Geschäftseinheiten Care Chemicals, Catalysts und Adsorbents & Additives. Clariant hat ihren Hauptsitz in der Schweiz.