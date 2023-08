Wir suchen Sie als Produktions­fachkraft m/w/d

Chemie / Logistik / Anlagentechnik

für das Team IE Logistik

Aufgaben

Ansatz, Bereitstellung und Entsorgung von Produktionslösungen

Betreuung der Kanban-Systeme für Chemieversorgung und Entsorgung

Beschaffung und Wareneingangsprüfung von Chemikalien und deren Einlagerung

Wartung und Instandhaltung von Anlagen und Maschinen

Durchführen von Wasseranalysen

Durchführung von Kalibrierungen zur Prüfmittelüberwachung

Durchführen von Maschinenprüfungen gemäß Prüfplänen

Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben aus dem Arbeitsschutz und der Umweltmanagementnorm

Anforderungen

Basiswissen Chemie

Feinmotorisches Geschick und präzise Arbeitsweise

Organisatorisches Geschick

Teamfähigkeit und Kommunikations­fähigkeit

Offenheit und Belastbarkeit

Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Grundkenntnisse Outlook und Excel

Kenntnisse im Umgang mit ERP-Systemen

Gute Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse von Vorteil

Unternehmen

eit mehr als 20 Jahren ist ADMEDES Auftragsfertiger für Medizinproduktkomponenten aus Nitinol. Seit einigen Jahren nicht nur in Pforzheim, sondern auch in Livermore/Kalifornien. Unser Weg: das perfekte Zusammenspiel von neuesten Technologien, besten Materialien und herausragender technischer Expertise unserer interdisziplinären Teams.



Der Medizintechnik-Markt unterliegt ständigen Veränderungen. Einerseits entstehen in einer rapiden Regelmäßigkeit neue Innovationen, andererseits werden Menschen immer älter, woraus sich neue Anforderungen seitens der Medizin ergeben. Wer hier Schritt halten möchte, ist bei ADMEDES bestens aufgehoben. Wir kennen den Markt mit all seinen Facetten, verstehen sowohl Anforderungen und Bedürfnisse als auch die komplexen Zertifizierungsprozesse. Gleichzeitig profitieren wir von unserem einzigartigen Know-how, das uns den Zugang zu neuen Technologien schnell und einfach ermöglicht. Das Resultat: Medizintechnik, die Leben rettet. Und das seit 1996!