Aufgaben

Sie bereiten Probenmaterial tierischer Herkunft und Lebensmittel für die chemische Aufarbeitung zur Bestimmung von Tierarzneimittelrückständen vor und führen diese Untersuchungen unter Beachtung der QS-Vorgaben eigenständig durch

Sie verarbeiten die erhaltenen Messergebnisse und erfassen Probendaten und Untersuchungsergebnisse mittels EDV im LIMS.

Zusammen mit dem Laborteam sorgen Sie für eine reibungslose Probenlogistik

Anforderungen

Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als CTA (m/w/d) oder Chemielaborant/in (m/w/d) bzw. in einem vergleichbaren Ausbildungsberuf

Umfangreiche Kenntnisse im chemisch-analytischen Bereich und möglichst auch in der instrumentellen Analytik

Gute EDV-Kenntnisse (z.B. Erfahrung im Umgang mit einem LIMS, Chromatographiesoftware und den üblichen MS-Office-Anwendungen)

Im Idealfall Berufserfahrung im Bereich der Rückstands- / Kontaminantenanalytik sowie im Bereich des Qualitätsmanagements im chemischen Labor

Sie sind hoch motiviert und arbeiten gerne eigenverantwortlich in einem Laborteam; deshalb zeichnen Sie sich durch Teamfähigkeit, Organisationstalent, Flexibilität und Eigeninitiative aus

Umfassende Deutschkenntnisse (mindestens Sprachniveau B2 nach GER)

One Health“ – dafür steht das Bayerische Landesamt für Gesund­heit und Lebens­mittel­sicherheit (LGL) als inter­disziplinäre, wissen­schaft­liche Fach­behörde. Denn die Gesund­heit umfasst viele Aspekte – so liefern nur gesunde Tiere gesunde Lebens­mittel, und nur eine gesunde Umwelt ermöglicht körper­liches, geistiges und soziales Wohl­ergehen.



Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Lebens­mittel­chemie, der Human- und Veterinär­medizin sowie weiteren (natur)wissen­schaft­lichen Disziplinen und der Verwaltung arbeiten wir für die Gesund­heit von Mensch und Tier und damit für einen modernen Gesundheits- und Verbraucher­schutz in Bayern. Unterstützen Sie uns hierbei an einem unserer zahl­reichen Standorte!



Das Sachgebiet RK2 „Tierarzneimittelrückstände“ sucht in Erlangen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Chemielaboranten/-innen (m/w/d) / CTA (m/w/d)

in Vollzeit und Teilzeit (70%)

Kennziffer 23159



Das Sachgebiet untersucht Proben tierischer Herkunft, wie unter anderem Fleisch, Fisch, Milch, Eier und Honig, aber auch Urin und Plasma sowie Tränkwasser chemisch auf Rückstände von Tierarzneimitteln. Das Unter­suchungs­spektrum umfasst mastfördernde Stoffe, Antibiotika, Antiparasitika, Kokzidiostatika, Kortiko­steroide sowie Schmerz- und Beruhigungsmittel. Die meisten Proben werden im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP) untersucht.