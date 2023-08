Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Laborant (m/w/d) Werkstoffe und Elektrochemie

in Vollzeit befristet für zwei Jahre mit der Option auf unbefristete Übernahme

Aufgaben

Allgemeine Laborarbeiten

Aufbau von Versuchsständen sowie Durchführung und Überwachung von Korrosionsversuchen

Mitarbeit in Forschungsprojekten im Bereich Werkstoffe und Elektrochemie

Mechanische und chemische Probenvorbereitung

Aufbereitung von Rohdaten am Computer (Gerätesoftware, Excel, Origin)

Anforderungen

Abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborant (m/w/d)

Grundkenntnisse in Elektrochemie sind von Vorteil

Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit und Organisationsfähigkeit

Teamorientiertes Denken und Selbständigkeit

Führerschein und Bereitschaft zu Dienstreisen

Unternehmen

Das Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH (IKS) ist eine Industrieforschungseinrichtung mit gut 50 Jahren Erfahrung auf fast allen Gebieten des aktiven und passiven Korrosionsschutzes und ein anerkannter Forschungsdienstleister für kleine, mittelständische und große Unternehmen. Neben der Forschung bieten wir unseren Kunden in den Bereichen metallische Werkstoffe und Überzüge, Beschichtungen und Korrosions-analytik weitere Dienstleistungen wie ingenieurtechnische Beratung, qualitätssichernde Bauüberwachung, Gutachtenerstellung und Schadensanalyse an. Im Rahmen von Seminaren und Weiterbildungen geben wir unser Wissen in die Industrie und an Anwendende weiter.