Tandem-Katalysatorsystem wandelt Kohlendioxid effizient in Methanol um

Forscher des Boston College verwendeten drei verschiedene Katalysatoren in einem System, um in drei Schritten das Treibhausgas Kohlendioxid in Methanol umzuwandeln, einen flüssigen Brennstoff, der als vielversprechende Methode zur Wasserstoffspeicherung dient. Der erste Katalysator wandelt Kohlendioxid und Wasserstoff in Ameisensäure um, die dann durch einen zweiten Katalysator zu einem Ester modifiziert wird, der einen Alkoholzusatz enthält und Wasser erzeugt. Der dritte Katalysator im System, der typischerweise mit dem ersten Katalysator inkompatibel ist, wandelt diesen Ester dann in Methanol um. Das Team war in der Lage, diese mehrstufige Reaktion in einem Reaktionsgefäß durchzuführen, obwohl zwei inkompatible Katalysatoren verwendet wurden, indem der eine in ein poröses Gerüst eingekapselt wurde, das gleichzeitig als zweiter Katalysator fungiert.