Brenntag übernimmt Geschäft mit Natronlauge im Osten der USA

Brenntag übernimmt thailändischen Händler für Fertigschmierstoffe Oils 'R Us

Brenntag hat eine Vereinbarung zur Übernahme des thailändischen Unternehmens Oils 'R Us Co., Ltd. unterzeichnet. Das Unternehmen verfügt über einen breit gefächerten Kundenstamm, da es ein umfangreiches Portfolio an Schmierstoffen für Automobil-, Nutzfahrzeug-, Industrie- und Marineanwendun ... mehr