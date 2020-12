LANXESS erhöht Schwarzpigment-Kapazität

Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat seine Kapazität für schwarze Eisenoxidpigmente am Standort Krefeld-Uerdingen um mehr als 5.000 Jahrestonnen ausgebaut. „Der verstärkten Nachfrage der Bauindustrie nach Schwarzpigmenten für die Betoneinfärbung können wir durch die jetzt abgeschlossenen Debottlenecking-Maßnahmen noch besser Rechnung tragen“, sagt Holger Hüppeler, Leiter des Geschäftsbereichs Inorganic Pigments bei LANXESS. Das Unternehmen setzt damit den konsequenten Ausbau der Produktionskapazitäten für synthetische Eisenoxidpigmente fort, die das Unternehmen als weltweit einziger Anbieter im so genannten Laux-Verfahren produziert.

Schwarz liegt im Trend

In der Architektur und Landschaftsgestaltung liegt die Schwarzeinfärbung von Beton seit geraumer Zeit im Trend. Beton ist ein kreativer Werkstoff, der Baustoffproduzenten, Architekten und Bauunternehmern viele Freiheiten lässt. Dank geeigneter Pigmente gilt das nicht nur für die architektonische, sondern insbesondere auch für die farbige Gestaltung des Betons. „Aufgrund ihrer bis zu 15 Prozent höheren Farbstärke und der zuverlässigen Farbkonstanz werden unsere Schwarzpigmente Bayferrox 330 und Bayferrox 340 bevorzugt zur Einfärbung von hochwertigen zementhaltigen Baustoffen verwendet – unter anderem zur Herstellung von Betonpflastersteinen und -dachziegeln, aber auch im Bereich der Architektur“, erklärt Hüppeler.

Zudem bieten diese speziellen Eisenoxide von LANXESS weitere entscheidende Vorteile: Die im Laux-Verfahren hergestellten Pigmente sind die einzigen synthetischen Eisenoxide, die speziell für den sicheren Einsatz in ultrahochfesten Betonen (Ultra High Performance Concrete, UHPC) von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert sind. UHPC wird unter anderem bei Bauprojekten eingesetzt, wo hohe Belastbarkeiten und sehr leichte, individuelle Strukturen gefordert sind. Und auch in puncto Nachhaltigkeit können die Qualitäts-Pigmente überzeugen: Sie sind für ihren hohen Anteil an wiederverwerteten Rohstoffen zertifiziert durch SCS Global Services, einem der führenden Unternehmen für Audits und unabhängige Zertifizierungen weltweit.

Auf dem Weg zu mehr Klimafreundlichkeit

In Krefeld betreibt LANXESS das größte Werk für Eisenoxid-Pigmente weltweit. Umfassende Investitionen in Kapazitätserweiterungen und Prozessoptimierungen aber auch in den kontinuierlichen Ausbau umweltschonender Produktionstechnologien unterstreichen jedes Jahr die weltweite Bedeutung dieses Standortes.