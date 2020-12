Exxon kündigt Mega-Abschreibung und großen Stellenabbau an

Linde plant Milliarden-Investition in Singapur

(dpa-AFX) Der fusionierte Industriegase-Konzern Linde hat mit dem US-Ölkonzern ExxonMobil den größten Gasliefervertrag in seiner Geschichte abgeschlossen und will deshalb viel Geld in den Ausbau seiner Anlagen in Singapur stecken. Linde werde 1,4 Milliarden US-Dollar (1,23 Mrd Euro) in die ... mehr