Neuer Geschäftsführer bei BTC Europe

Seit dem 1. November 2020 ist Jose Carlos Corral Montilla neuer Geschäftsführer und Vice President der BTC Europe GmbH, der europäischen Vertriebsorganisation der BASF für kleine und mittelständische Kunden mit Fokus auf Spezialchemikalien.

Jose Carlos Corral Montilla kam 1998 zur BASF. Er begann seine Karriere in der Leder- und Textilchemie bei BASF Spanien in Barcelona, wo er verschiedene Positionen in der Supply Chain, im Vertrieb und Produkt-Management innehatte. 2005 wechselte er nach Deutschland, um eine Rolle im Bereich Global Strategic Marketing für Lederchemikalien zu übernehmen und wurde zwei Jahre später Leiter des Produktmanagements für „Leather Chemicals“ in Nordamerika und EMEA. Nach seinem Wechsel in das Business Management Leather Chemicals in Nordamerika und EMEA im Jahr 2008 wurde er 2013 Director Global Marketing Leather Chemicals in Singapur. In seiner letzten Position, bevor er die Verantwortung als Geschäftsführer bei BTC Europe übernahm, war er als Director Global Product Management Plastic Additives, BASF East Asia, in Hong Kong tätig.

„Ich freue mich, Teil des BTC Europe Teams zu werden“, sagt Corral Montilla. „Die Fähigkeit, eine nachhaltige Geschäftsbeziehung zu Kunden aufzubauen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und mit Leidenschaft und Industrie-Expertise Mehrwert für sie zu schaffen, ist es, was uns bei BTC Europe antreibt. Ich freue mich sehr darauf, dieses Geschäft bei BTC Europe auszubauen und weiterzuentwickeln.“Übersetzung in Deutsch.

Jose Carlos Corral Montilla hat Betriebswirtschaftslehre, Marktforschung und Advanced Industrial Marketing in Barcelona, Spanien und Fontainebleau, Frankreich studiert.

Jose Carlos Corral Montilla tritt die Nachfolge von Dr. Marko Grozdanovic an, der nach vier Jahren bei BTC Europe mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 zum neuen Leiter des regionalen Geschäftsbereichs Personal Care Europe und Geschäftsführer der BASF Personal Care and Nutrition GmbH ernannt wurde.