Spektrometer Kit für Transmissions-, Absorptions-, Fluoreszenz-, Reflektions- und Beleuchtungsstärkemessungen im UV/Vis/NIR

Das SEC2020 ist ein kompaktes und modulares Spektrometersystem, das für elektrochemische Transmissions-, Absorptions- und Fluoreszenzmessungen im UV/Vis/NIR aber auch für Reflektions- und Beleuchtungsstärkemessungen verwendet werden kann.

In dem normalen Aufbau sind die Kollimatoren integriert, so dass für das normale Set-Up keine optischen Fasern benötigt werden. Für Messungen in Standard-Küvetten und den spektro-elektrochemischen Zellen SEC-C werden Lichtquelle und Spektrometer direkt über den Küvettenhalter verbunden.

Eine umfangreiche und übersichtliche Spektroskopiesoftware SpectraSmart™, die z. B. Spektrenvergleich, Quantifizierung, kinetische Auswertungen etc. bietet, wird mit dem System mitgeliefert.