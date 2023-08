Voltammetriezellen mit unterschiedlichen Volumina und flexiblen Einsatzmöglichkeiten

Für elektrochemische Messungen wie z.B. der zyklischen Voltammetrie (Cyclovoltammetrie), der differentiellen Pulsvoltammetrie (DPV) oder der linearen Sweep-Voltammetrie (LSV) , bieten wir spezielle Messzellen von ALS an. Variable Volumina vereinfachen den Einsatz für die Untersuchung kleinster Mengen oder teurer Chemikalien. Für Aufgabenstellungen mit geringem Elektrolytvolumen (1 – 3 ml) steht mit der VC-4 eine Zelle mit 5 ml Volumen zur Verfügung. Sie bietet die Aufnahme von zwei 6 mm Elektroden und wird mit einer Platindraht-Gegenelektrode geliefert. Sollen Elektrolyse- oder Elektrosynthesereaktionen untersucht werden, bietet sich die Bulk Electrolysis Cell an. Flache, feste Substrate lassen sich in der Plate Material Evaluating Cell untersuchen. Typische Einsatzgebiete sind die Elektrosynthese und die Elektrolyse, die Sensorik oder allgemein die Grundlagenforschung mit elektrochemischen Methoden. Für die Messzellen sind optional als Zubehör auch temperierte Glaszellen verfügbar, so dass die Reaktionen unter kontrollierten Temperaturen durchgeführt werden können.