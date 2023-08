Sicherheit und Flexibilität für vielfältige Druckanwendungen in Stahl- und Glasgefäßen

Mit dem „polyclave“ bietet Büchi ein Maximum an Flexibilität in punkto Druckreaktortechnik. Alleine vier verschiedene Gefäßtypen im Volumenbereich von 250 ml bis 5 Liter können im polyclave System betrieben werden.

Im niedrigen Druckbereich kann mit Glasreaktoren gearbeitet werden, das sehr robuste Gestell mit Polycarbonat Schutz-Tür sorgt für die nötige Sicherheit und den Durchblick,

für Hochdruckanwendungen kommen Stahlreaktoren zum Einsatz, alle an der gleichen Deckelplatte und im gleichen Gestell (Tisch oder fahrbahr).

Bei Bedarf kann das System mit Sicherheits-Schnellverschluß und Gefäßlift ausgestattet werden – ein echtes Plus in Sachen Handling und ergonomischen Arbeiten.

ATEX Auslegung und FDA konforme Dichtungen sind standardmäßig verfügbar. Deckelplatte und Deckelaufbau werden nach Ihren Wünschen angepasst, MSR-Technik komplettiert Ihre Anlage.

Typische Anwendungen sind z.B. Polymerisationsreaktionen, die Katalysatorforschung, die Durchführung von Kristallisationen und Hydrierungen oder Korrosionstests.