Sichere Druckreaktionen bis 20 Liter in Labor/Technikum oder bei der Kleinmengenproduktion

Der Druckreaktor „Kiloclave“ von Büchi besticht durch seine einfache Bedienung bei Reaktorvolumen von 0,5 bis 20 Liter. Dabei sind im Standard Drücke von 60 bar, als Upgrade bis 200 bar möglich. Die Untersuchung und Optimierung beim Up-Scaling oder aber auch die Kleinmengenproduktion sind die klassischen Einsatzgebiete. Austauschbare Druckgefäße sind in Stahl, Hastelloy und anderen Sonderlegierungen erhältlich. Zur visuellen Prozesskontrolle oder als Füllstandsanzeige sind die Reaktoren auch mit Schaugläsern verfügbar. Typische Anwendungen sind z.B. Polymerisationen, Hydrierreaktionen, Kristallisationen oder Anwendungen in der Petrochemie. Besonders beliebt bei den Anwendern dieses Reaktors ist der hydraulische Reaktor-Lift mit Schwenkfunktion. Dieser ermöglicht ein sicheres, schnelles und einfaches Öffnen und Reinigen des Reaktors. Deckelplatte und Deckelaufbauten werden nach Bedarf angepasst. Ein Maximum an Flexibilität erhält der Anwender auch durch die Möglichkeit Reaktoren mit verschiedenen Volumen an der gleichen Deckelplatte zu betreiben.