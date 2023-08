ISO Norm DIN EN ISO 22007-2 - Welche Anforderungen werden an Messgerät und Sensorik gestellt ?

Spezifische Wärmekapazität je Volumeneinheit von Kunststoffen mit Hot Disk Messtechnik



Welche Anforderungen werden an Messgerät und Sensorik gestellt damit ISO 22007-2 erfüllt ist?

Die wesentlichen „Bausteine“ einer ISO konformen Messtechnik sind:



• die spezielle Sensorgeometrie in Form einer bifilaren Spirale aus Nickel in Kreisform



• eine spezielle elektrische Messbrückenanordnung zur Realisierung der hochempfindlichen Messung einer Transientenkurve in Abhängigkeit kleinster Widerstandsänderungen im Sensor sowie



• die dafür notwendigen elektronischen Komponenten wie Präzisionspotentiometer und Konstantstromquelle mit minimalen Messungenauigkeiten



Aufgrund der hohen Anforderungen an die o.g. Messelektronik und die notwendigen verbauten hochpreisigen Komponenten erfüllen ausschließlich die folgenden Hot Disk Messgeräte die DIN EN ISO 22007-2:2015 in vollem Umfang:



• Hot Disk TPS 3500



• Hot Disk TPS 2500 S



• Hot Disk TPS 2200



• Hot Disk TPS 1500



• Hot Disk TPS 1000



Folgende Hot Disk Messgeräte arbeiten lediglich ähnlich der Norm DIN EN ISO 22007-2:2015, erfüllen die Anforderungen an die Norm aber nicht in vollem Umfang.



• Hot Disk TPS 500 S



• Hot Disk TPS 500



• Hot Disk M1



Betreiber von Hot Disk Geräten sollten diese Informationen z.B. beim Erstellen von Datenblättern oder auch Veröffentlichungen im Sinne von „guter Laborpraxis“ in den Angaben zur eingesetzten Messtechnik berücksichtigen.