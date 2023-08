Auf einem Elektrokatalysator gebildete Nanonadeln verbessern die Wasserstoffproduktion

Die kostengünstige und effiziente Herstellung von Wasserstoff ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung alternativer, sauberer Energiequellen. Die elektrochemische Wasserspaltung, bei der Wasser mit Hilfe eines Elektrokatalysators in seine Wasserstoff- und Sauerstoffbestandteile aufgespalten wird, ist eine praktikable Möglichkeit zur Erzeugung von Wasserstoff. Bisher wurden für die Katalysatoren teure Elemente wie Platin verwendet, was eine breite kommerzielle Anwendung dieser Technologie erschwert.

"Die innovative Kombination von hydrothermalen Gradienten- und Phosphidierungsprozessen bildet eine Mikrokugelstruktur", sagte Yufeng Zhao, Professor am College of Sciences & Institute for Sustainable Energy an der Universität Shanghai in Shanghai, China. "Diese Nanopartikel mit einem Durchmesser von etwa 5 bis 10 Nanometern bilden Nanonadeln, die sich anschließend selbst zu einer kugelförmigen Struktur zusammenfügen. Die Nanonadeln bieten reichlich aktive Stellen für einen effizienten Elektronentransfer, und das Vorhandensein von kleinen Partikeln und mikroskaliger Rauheit verbessert die Freisetzung von Wasserstoffblasen".