Einfache Dichtebestimmung von festen Kunststoffen mit Laborwaagen

Die Dichtebestimmung ist für eine konsistente Kunststoffqualität von entscheidender Bedeutung. Das archimedische Prinzip besagt, dass ein in eine Flüssigkeit eintauchender Körper einen scheinbaren Gewichtsverlust aufweist, der so viel wie die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge wiegt. Dieses alte Prinzip, das um 200 v. Chr. entdeckt wurde, wird auch heute noch verwendet, um die Dichte gravimetrisch zu bestimmen. Die modernen MS-TS-, ML-T- und ME-T-Waagen von Mettler-Toledo machen es sich zunutze, um die Vollständigkeit von Kunststoffspritzgussteilen zu prüfen und so eine konsistente Kunststoffqualität sicherzustellen. Die Dichtebestimmung umfasst das Wägen eines Teils in Luft und anschließend in einer Flüssigkeit mit bekannter Dichte (in der Regel Wasser oder Ethanol).

Erfahren Sie in dieser Applikationsbeschreibung, wie Sie mit dem Dichte-Kit, das sich in wenigen Schritten an einer MS-TS-, ML-T- oder ME-T-Waage anbringen lässt, die Dichte von festen Kunststoffteilen auf einfache Weise bestimmen können.