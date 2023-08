Riesige Auswahl an verschiedenen optischen Gittern für Ihre Anwendung

- Plangitter – holographische oder geritzte optische Gitter / Beugungsgitter



- Konkavgitter – holographische oder geritzte optische Gitter / Beugungsgitter



- Transmissionsgitter

Die Transmissionsgitter von RGL sind in großer Auswahl in verschiedenen Größen verfügbar.

- Optische Gitter – Beugungsgitter – OEM Kunden

Wir bieten attraktive Konditionen und interessante Leistungen für OEM Kunden – sprechen Sie uns an

Eine riesige Auswahl an verfügbaren Mastergittern kann in vielen Fällen bereits die Anforderungen von OEM Kunden an ein optisches Gitter erfüllen. Wenn nicht sind wir auch in der Lage kundenspezifische Gitter nach Ihren Vorgaben zu fertigen. Dies kann einen Technologievorsprung und/oder Kostenvorteile bei der Entwicklung und Fertigung Ihrer Geräte bedeuten

- Optische Gitter – Beugungsgitter – Sonderformen

Ob Echelle Gitter, Mosaikgitter, oder „Grism“ – RGL entwickelt und fertigt diese und weitere Sonderformen der Optischen Beugungsgitter.

Spezielle Sonderformen der Gitter von Richardson Grating Lab haben besondere Eigenschaften für besondere Aufgabenstellungen – so z.B. Echelle Gitter mit extrem hoher Auflösung, zu großen Gittern zusammengesetzte Mosaikgitter für astronomische Anwendungen oder „Grisms“ (Kombinationen aus Prisma und Gitter)