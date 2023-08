Die Natur inspiriert zum Durchbruch: gefahrlose Produktion von Fluorchemikalien

Die Hauptautorin Professor Véronique Gouverneur FRS vom Fachbereich Chemie der Universität Oxford, die diese Studie konzipiert und geleitet hat, sagt: "Die direkte Verwendung von CaF 2 für die Fluorierung ist ein heiliger Gral in diesem Bereich, und es wird seit Jahrzehnten nach einer Lösung für dieses Problem gesucht. Der Übergang zu nachhaltigen Methoden für die Herstellung von Chemikalien mit geringeren oder gar keinen schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt ist heute ein hochrangiges Ziel, das mit ehrgeizigen Programmen und einem völligen Umdenken bei den derzeitigen Herstellungsverfahren beschleunigt werden kann. Diese Studie stellt einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar, da die in Oxford entwickelte Methode das Potenzial hat, überall im akademischen Bereich und in der Industrie eingesetzt zu werden, die Kohlenstoffemissionen z.B. durch Verkürzung der Lieferketten zu minimieren und angesichts der Fragilität der globalen Lieferketten eine höhere Zuverlässigkeit zu bieten.

Interessanterweise war das entwickelte Festkörperverfahren bei Flussspat in Säurequalität (> 97 %, CaF 2 ) genauso effektiv wie bei CaF 2 in synthetischer Reagenzienqualität. Das Verfahren stellt einen Paradigmenwechsel für die Herstellung von Fluorchemikalien auf der ganzen Welt dar und hat zur Gründung von FluoRok geführt, einem Spin-out-Unternehmen, das sich auf die Kommerzialisierung dieser Technologie und die Entwicklung sicherer, nachhaltiger und kostengünstiger Fluorierungen konzentriert. Die Forscher hoffen, dass diese Studie Wissenschaftler auf der ganzen Welt dazu ermutigen wird, bahnbrechende Lösungen für schwierige chemische Probleme zu finden, die einen gesellschaftlichen Nutzen versprechen.

Bei der neuen Methode wird CaF 2 im festen Zustand durch einen von der Biomineralisierung inspirierten Prozess aktiviert, der die biologische Bildung von Kalziumphosphatmineralien in Zähnen und Knochen nachahmt. Das Team mahlte CaF2 mit pulverisiertem Kaliumphosphatsalz mehrere Stunden lang in einer Kugelmühle, wobei ein mechanisch-chemischer Prozess angewandt wurde, der sich aus der traditionellen Art und Weise entwickelt hat, wie wir Gewürze mit einem Mörser und Stößel mahlen.

Fluorchemikalien sind eine Gruppe von Chemikalien, die eine breite Palette wichtiger Anwendungen haben - darunter Polymere, Agrochemikalien, Arzneimittel und die Lithium-Ionen-Batterien in Smartphones und Elektroautos - mit einem Weltmarkt von 21,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Derzeit werden alle Fluorchemikalien in einem sehr energieintensiven Prozess aus dem giftigen und korrosiven Gas Fluorwasserstoff (HF) hergestellt. Trotz strenger Sicherheitsvorschriften ist es in den letzten Jahrzehnten immer wieder zu HF-Austritten gekommen, manchmal mit tödlichen Unfällen und schädlichen Umweltauswirkungen.

Ein Team von Chemikern hat eine völlig neue Methode zur Herstellung von wichtigen Fluorchemikalien entwickelt, die das gefährliche Produkt Fluorwasserstoffgas (HF) umgeht. Die in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlichten Ergebnisse könnten einen immensen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit und der CO 2 -Bilanz einer weltweit wachsenden Industrie leisten.

