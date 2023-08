Skalierbare Elektrolyseure mit innovativen Materialien für den Wasserstoffexport nach Deutschland

Ziel des Projekts »ScaleH2« der Förderinitiative HyGATE des BMBF ist die Nutzung skalierbarer PEM-Elektrolyse-Stacks mit innovativen Materialien, um erneuerbaren Wasserstoff kosteneffizient zu erzeugen. Mit dem gewonnenen Wissen soll im Anschluss eine Wasserstoff-Export-Wertschöpfungskette von der Region Illawarra in New South Wales (Australien) nach Deutschland aufgebaut werden. Die Schwerpunkte liegen auf der Verarbeitung innovativer Katalysatormaterialien aus Australien, der Verwendung kosteneffizienter Bipolarplatten, der Demonstration produktionstechnisch skalierbarer Beschichtungs- und Stack-Montageprozesse, der Analyse geologischer Untergrundspeicher sowie der techno-ökonomischen Bewertung der Exportlieferkette. Dafür arbeiten renommierte Partner auf deutscher und australischer Seite eng zusammen, darunter ATCO, UNSW, UTS, die Fraunhofer-Institute IST und IEG, das Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik der TU Braunschweig, die Eisenhuth GmbH & Co. KG und als assoziierte Partner die Salzgitter AG und Uniper SE.



Die Vision der Projektpartner: Die Anlieferung des grünen Wasserstoffs soll in Form von Ammoniak über deutsche Häfen erfolgen, insbesondere den ENERGY HUB Port of Wilhelmshaven, um von dort aus nach einer Rückumwandlung in Wasserstoff zu industriellen Abnehmern in den aufstrebenden »Hydrogen Valleys« transportiert zu werden, unter anderem zur Dekarbonisierung der Stahlwerke der Salzgitter AG als Partner des Wasserstoff Campus Salzgitter. Dadurch möchten die Forschenden einen nachhaltigen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen leisten und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Industrie unterstützen. Der australische Energieinfrastrukturbetreiber ATCO strebt dazu die Entwicklung einer Exportlieferkette mit einer Elektrolysekapazität von 1 Gigawatt mit einer anschließenden Umwandlung in Ammoniak an.



Der Auftakt des Projekts fand am Wasserstoff Campus Salzgitter statt, wo die ersten Schritte des ScaleH2-Projekts abgestimmt und koordiniert wurden. »Ein besonderes Highlight war die Führung durch unsere neue automatisierte Stapelanlage für Brennstoffzellen und Elektrolyse-Stacks, die zeigt, wie wir im Projekt automatisierte Prozesse im Industriemaßstab für innovative Elektrolysetechnologien entwickeln können«, erklärt Christoph Imdahl, Projektkoordinator des deutschen Verbunds und Gruppenleiter am Fraunhofer IST. »Wir sind hochmotiviert und gespannt auf die kommenden Herausforderungen und Chancen, die uns im Rahmen dieses Projekts erwarten. Gemeinsam setzen wir uns für eine nachhaltige Zukunft ein und freuen uns auf ein spannendes Projekt mit unseren Partnern.«