Neues Recyclingverfahren könnte Märkte für "Müll"-Plastikabfälle finden

Obwohl viele Amerikaner ihren Plastikmüll jede Woche pflichtbewusst in die entsprechenden Tonnen werfen, sind viele dieser Materialien, darunter flexible Folien, mehrschichtige Materialien und viele farbige Kunststoffe, mit herkömmlichen mechanischen Recyclingverfahren nicht recycelbar. Letztendlich werden nur etwa 9 Prozent der Kunststoffe in den Vereinigten Staaten wiederverwendet, oft in minderwertigen Produkten. Mit einer neuen Technik verwandeln Chemieingenieure der University of Wisconsin-Madison jedoch minderwertige Kunststoffabfälle in hochwertige Produkte.