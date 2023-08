Seien wir ehrlich: Nicht jedes Labor führt Tag für Tag Mikrowellenaufschlüsse im Hochdurchsatz durch. Für genau solche Anwender ist die Multiwave GO Plus entwickelt worden. Führen Sie einfache Routineaufschlüsse durch und bearbeiten Sie bis zu 12 Proben in einem Lauf kostengünstiger als je zuvor. Machen Sie sich um den wertvollen Platz in Ihrem Labor keine Sorgen – mit einer Stellfläche von 36 x 53 cm ist die Multiwave GO Plus nur halb so groß wie andere Labormikrowellengeräte.

Dank 3-teiliger Probengefäße, die ohne Stützmäntel auskommen, bereiten Sie Ihre Proben zügig und ganz ohne zusätzliches Werkzeug in Sekundenschnelle für den Aufschluss vor. Die SmartVent -Technologie erlaubt Ihnen hohe Einwaagen, höhere Temperaturen und den Aufschluss von Proben mit unterschiedlichem Reaktionsverhalten in einem Lauf. Anschließend sorgt effektivste Kühltechnologie für ein rekordverdächtiges Abkühlen innerhalb von nur 8 Minuten.