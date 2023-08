BASF, Huntsman, Shanghai Hua Yi, Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd. und Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. Ltd. separieren gemeinsame MDI-Produktion in Caojing, China

BASF und Huntsman geben gemeinsam mit ihren chinesischen Partnerunternehmen – Shanghai Hua Yi (Konzerngesellschaft), Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd. und Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. – die geplante Trennung ihrer gemeinsamen MDI-Produktion (Diphenylmethan-Diisocyanat) im Joint Venture Shanghai Lianheng Isocyanate Co., Ltd. (SLIC) bekannt. Die beiden MDI-Anlagen am Standort Caojing, China, werden die beiden Unternehmen künftig eigenständig betreiben. Huntsman wird zusammen mit Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd und BASF zusammen mit Shanghai Hua Yi (Konzerngesellschaft) und Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical Corporation jeweils eine der MDI-Anlagen übernehmen.

„Das Joint Venture SLIC war eine wichtige Partnerschaft, um MDI-Produktion in China als einer der Pioniere im Shanghai Chemical Park zu etablieren“, sagt Ramkumar Dhruva, Leiter des Unternehmensbereichs Monomers bei BASF. „Die neue Organisationsstruktur wird es BASF und unseren Partnern Shanghai Hua Yi und Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd. ermöglichen, unsere MDI-Aktivitäten in Shanghai weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Nachfrage unserer Kunden in der Region noch effektiver zu bedienen.“

„Durch die Produktion von Roh-MDI im Joint Venture SLIC über fast 20 Jahre konnte Huntsman zusammen mit seinem Partner Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. das Polyurethan-Geschäft in China erfolgreich aufbauen. Durch die Integration der Anlagen in unsere nachgelagerten Geschäftsbereiche werden wir noch besser positioniert sein, um die zukünftigen Innovations- und Wachstumsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen“, sagt Tony Hankins, President, Huntsman Polyurethanes.

Huntsman wird zusammen mit Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. die ursprüngliche MDI-Anlage, die 2006 mit der kommerziellen Produktion begann, sowie eine 2018 hinzugefügte Chlorwasserstoff-Recyclinganlage zur Herstellung von Chlor, einem Vorläufer von MDI, betreiben. BASF wird die 2018 hinzugekommene MDI-Anlage einschließlich der Produktionsanlagen für die Vorprodukte Anilin und Nitrobenzol betreiben. Alle Mitarbeiter des Joint Ventures werden in die jeweiligen Organisationen übernommen.