Ferroelektrisches Material ist jetzt elastisch

"Auf der Grundlage ihrer Studie", so Prof. XIONG Rengen, ein international anerkannter Experte für ferroelektrische Materialien, "haben Gao et al. eine neue Forschungsrichtung begründet, die elastischen Ferroelektrika."

Eine Forschungsgruppe unter der Leitung von Prof. LI Runwei am Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering (NIMTE) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) hat eine "leichte Vernetzungsmethode" vorgeschlagen, die ferroelektrischen Materialien eine elastische Erholung verleiht.

