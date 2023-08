Der Mensch als Energiequelle für intelligente Geräte der Zukunft

Wissenschaftler haben möglicherweise endlich eine Lösung gefunden, um die Energie von Menschen effektiv in elektrische Energie umzuwandeln. Forscher des Institute of Thin Films, Sensors and Imaging (ITFSI) der University of the West of Scotland (UWS) untersuchten die Verwendung des 3D-Graphenschaumstoffs Gii™ von Integrated Graphene als aktive Schicht in einem Energiegenerator (bekannt als TENG).