Braskem erweitert seine Biopolymer-Produktion um 30 Prozent mit einer Investition von 87 Mio. US$

Im Juni schloss Braskem eine 30-prozentige Erhöhung der Produktionskapazität seiner Anlage für biobasiertes Ethylen im Petrochemiekomplex Triunfo, Rio Grande do Sul, Brasilien, ab. Die Investition in Höhe von 87 Millionen US-Dollar zielt darauf ab, die wachsende weltweite Nachfrage nach nachhaltigen Produkten zu decken. Die Anlage arbeitet jetzt mit einer von 200.000 auf 260.000 Tonnen/Jahr erhöhten Kapazität. Das biobasierte Ethylen von Braskem wird aus nachhaltig gewonnenem Ethanol auf Zuckerrohrbasis hergestellt, das der Atmosphäre CO2 entzieht und es in Produkten für den täglichen Gebrauch speichert.