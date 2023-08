Multizyklische Molekülräder mit Polymerpotential

Die Forscher untersuchten einige der Möglichkeiten dieser bedeutenden neuen Entwicklung in der Polymerchemie, indem sie Chemikalien namens Polydimethylsiloxane (PDMS) zur Herstellung der multizyklischen Ringe verwendeten. Sie waren in der Lage, eine unterschiedliche Anzahl von zyklischen Einheiten mit Ringen verschiedener Größe zu bilden. In Kombination mit Silikonpolymerketten mit kurzen Vernetzungsmitteln wurden die multizyklischen Einheiten effizient in ein neu entstehendes ausgedehntes, gemischtes und verzahntes Netzwerk eingebaut.

Die 3D-Räder wirken wie eine einzigartige und hochflexible Form von molekularen Vernetzungen, die den Rädern und den ineinandergreifenden Polymersträngen viel mehr Bewegungsfreiheit als in konventionell vernetzten Netzwerken erlauben. Strukturelle Variationen sollten eine feine Kontrolle über die Eigenschaften weicher Materialien ermöglichen, so dass sie für eine Vielzahl von industriellen und medizinischen Anwendungen geeignet sind.

"Wir denken, dass die multizyklischen Strukturen in diesen Makro-Rotaxanen als nicht auslaugende Additive nützlich sein könnten, die durch die Art und Weise, wie sie mehrere benachbarte Polymerketten zusammenhalten, dauerhaft in einem Polymernetzwerk gehalten werden", sagt der Polymerchemiker Professor Toshifumi Satoh vom Hokkaido-Team.

Rotaxane sind ineinandergreifende Molekülstrukturen mit einem linearen "Achs"-Molekül, das ein oder mehrere zyklische "Rad"-Moleküle durchdringt. Sperrige Gruppen am Ende der Achse verhindern, dass sich die Räder ablösen. Nun haben Forscher der Hokkaido-Universität die bisherigen Errungenschaften dieser Technologie einen Schritt weiter gebracht und Makro-Rotaxane hergestellt, deren multizyklische Räder mit mehreren hochmolekularen Achsen verzahnt sind. Sie berichten über ihre Innovation in der Zeitschrift Angewandte Chemie International Edition.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit einem Computersystem ohne menschlichen Eingriff übersetzt. LUMITOS bietet diese automatischen Übersetzungen an, um eine größere Bandbreite an aktuellen Nachrichten zu präsentieren. Da dieser Artikel mit automatischer Übersetzung übersetzt wurde, ist es möglich, dass er Fehler im Vokabular, in der Syntax oder in der Grammatik enthält. Den ursprünglichen Artikel in Englisch finden Sie hier.