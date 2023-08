Eine innovative Ergänzung zum "Werkzeugkasten" des Chemikers

Mikroskopische Materialien aus Ton, die von Forschern der Universität von Missouri entwickelt wurden, könnten der Schlüssel zur Zukunft der synthetischen Materialchemie sein. Indem sie es Wissenschaftlern ermöglichen, chemische Schichten herzustellen, die je nach den Zielen des einzelnen Forschers für bestimmte Aufgaben maßgeschneidert sind, können diese als Nanoclays bezeichneten Materialien in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. im medizinischen Bereich oder in der Umweltwissenschaft.

"Stellen Sie sich einen Koosh-Ball vor, bei dem die tausenden von Gummifäden, die vom Kern des Balls ausgehen, jeweils eine elektrisch geladene Perle am Ende tragen", so Baker. "Das ist vergleichbar mit einem Magneten - positiv geladene Dinge bleiben an negativ geladenen Dingen haften. Positiv geladene Nanotonerden könnten zum Beispiel eine Gruppe schädlicher fluorierter Chemikalien anziehen, die als PFAS oder "forever chemicals" bekannt sind und negativ geladen sind. Oder die Nanotonerde ist negativ geladen, so dass sie an Schwermetallionen wie Kadmium, die positiv geladen sind, haften bleibt und dabei hilft, diese aus einem kontaminierten Gewässer zu entfernen.