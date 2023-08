Molekulare Autobahn für Elektronen in organischen Leuchtdioden

Von Fernsehern bis hin zu Smartphones: Organische Leuchtdioden (OLEDs) finden sich heute in vielen Geräten, die wir täglich nutzen. Um ein Bild anzuzeigen, werden sie in den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau benötigt. Insbesondere Leuchtdioden für blaues Licht sind noch schwierig herzustellen, da blaues Licht - physikalisch gesehen - eine hohe Energie hat, was die Entwicklung von Materialien erschwert.

Vor allem das Vorhandensein von winzigen Mengen an Verunreinigungen im Material, die nicht entfernt werden können, spielt eine entscheidende Rolle für deren Leistung. Diese Verunreinigungen - zum Beispiel Sauerstoffmoleküle - bilden Hindernisse für Elektronen, die sich im Inneren der Diode bewegen und am Lichterzeugungsprozess beteiligt sind. Wenn ein Elektron von einem solchen Hindernis eingefangen wird, wird seine Energie nicht in Licht, sondern in Wärme umgewandelt. Dieses als "Charge Trapping" bezeichnete Problem tritt vor allem bei blauen OLEDs auf und verringert deren Effizienz erheblich.