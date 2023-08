Alte Matratzen neu gemacht

Die von den Chemikern der Universität Aarhus entwickelte und patentierte Methode nennt sich Solvolyse. Dabei werden die chemischen Bindungen in PU aufgebrochen, indem das Material in eine Art Schnellkochtopf mit heißem tert-Amylalkohol und etwas Kalilauge gegeben wird.

PU wird nicht nur in Matratzen verwendet; es handelt sich um eine Gruppe fortschrittlicher Kunststoffe mit vielen verschiedenen Eigenschaften und noch mehr Anwendungen. Es wird auch in Möbeln, Kühlschränken, Schuhen, Spielzeug, Farben, Füllstoffen, Isolierungen, Autos, Windturbinen, Flugzeugen und vielem mehr verwendet.

Es sorgte für Aufsehen, als Forscher der Universität Aarhus im Jahr 2022 eine neue und kostengünstige Methode ankündigten, um Polyurethan (PU)-Kunststoff in seine ursprünglichen Bestandteile aufzuspalten, die dann zu neuem PU-Material recycelt werden können, anstatt auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen zu landen.

