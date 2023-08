Verschobene Elektronen lassen Gold-Nanopartikel schwingen

Die kollektiven Elektronenschwingungen in Nanopartikeln, Plasmonen genannt, sind mit stark lokalisierten Feldern verbunden. Plasmonen schwingen in der Regel langsam aus, so wie die Wellen auf einem Teich nach und nach schwächer werden. Wie das genau vor sich geht, ist Gegenstand der Diskussion. Die am weitesten verbreitete Theorie besagt, dass Plasmonen sehr energiereiche „heiße“ Elektronen erzeugen, die dann ihre Energie durch Streuung an anderen Elektronen innerhalb des Plasmonenfeldes verlieren und ein so genanntes „warmes“ Elektronengas bilden. Dieses Gas heizt das Nanopartikel auf, das die überschüssige Energie letztlich an die Umgebung abgibt.