ALTANA stärkt Portfolio an Mess- und Prüfinstrumenten durch strategische Übernahme

ALTANA übernimmt das Geschäft von Imaginant Inc. Das US-Unternehmen entwickelt und produziert ultraschallbasierte Mess- und Prüfgeräte. Damit baut der Spezialchemiekonzern seinen Geschäftsbereich BYK strategisch aus und steigt in den Wachstumsmarkt Halbleiterindustrie ein. Imaginant ist im Bundesstaat New York beheimatet und wird in die Gesellschaft BYK-Gardner integriert.

Die Mess- und Prüfinstrumente des US-Unternehmens werden zur Qualitätssicherung in vielen Industriebereichen eingesetzt. Damit ist es beispielsweise möglich, die Dicke mehrschichtiger Autolacke und anderer Beschichtungen zu bestimmen, ohne diese zu beschädigen. In der Halbleiterindustrie wiederum werden die Geräte von Imaginant in akustischen Mikroskopen verwendet, um Ablösungen, Risse und Hohlräume im Inneren von elektronischen Bauteilen zu detektieren.

Integration der Messtechnologie in BYK Softwarelösungen Im Zuge der Akquisition übernimmt BYK auch die Produktionsstätte in Rochester, Bundesstaat New York. Mit insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liefert das 1986 gegründete Unternehmen seine Produkte an Kunden auf allen Kontinenten.